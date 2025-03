Transporte escolar atola em estrada precária em Medicilândia (PA) Fala Brasil|Do canal Fala Brasil no YouTube 12/03/2025 - 12h01 (Atualizado em 13/03/2025 - 08h39 ) twitter

Um transporte escolar, com várias crianças, ficou atolado em uma estrada lamacenta em Medicilândia, no Pará. Um morador local registrou as condições precárias da via. A prefeitura afirmou que está realizando melhorias, como a colocação de brita. Durante o incidente, as crianças permaneceram seguras e sob supervisão.

