Transporte irregular de casa de madeira surpreende em Pato Branco

Flagrante Inusitado: casa de madeira é transportada na carroceria de caminhão em Pato Branco (PR)

Uma cena inusitada ocorreu em Pato Branco, no Paraná: uma casa de madeira foi transportada na carroceria de um caminhão, causando espanto entre os moradores. A situação foi registrada por uma câmera de um veículo que seguia o caminhão. No Brasil, tal transporte requer uma autorização oficial do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), sendo proibido realizar esse tipo de operação sem o documento necessário.

