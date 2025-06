Três homens presos por venda de bilhetes ilegais no metrô de São Paulo Grupo lucrava mensalmente com a venda de passagens pela metade do preço Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 13/06/2025 - 14h25 (Atualizado em 13/06/2025 - 14h25 ) twitter

Criminosos são presos em flagrante por venda de bilhetes ilegais no metrô de SP

Três homens foram presos em flagrante em uma estação de metrô de São Paulo, acusados de vender passagens de transporte público por metade do preço. O grupo estava sob investigação há três meses e gerava um lucro de aproximadamente R$ 30 mil por mês.

As vendas eram realizadas abertamente, mesmo com placas alertando sobre os riscos de adquirir bilhetes fora dos canais autorizados. Vender ou comprar créditos ilegais do transporte público é crime, podendo resultar no bloqueio das passagens dos compradores.

