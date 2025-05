Trio armado invade lava-rápido em São Paulo e rouba carros Criminosos mascarados fugiram após ação durante o dia Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 08/05/2025 - 14h00 (Atualizado em 08/05/2025 - 14h00 ) twitter

Criminosos invadem lava-rápido em SP e roubam carros em plena luz do dia

Três homens invadiram um lava-rápido em São Paulo e roubaram três veículos em plena luz do dia. O crime foi capturado por câmeras de segurança, mostrando os assaltantes mascarados rendendo um funcionário enquanto escolhiam os carros no pátio. Durante a fuga, um dos criminosos colidiu com outros veículos estacionados, mas conseguiu escapar após abrir espaço manualmente. Até o momento, os suspeitos não foram presos e os carros não foram recuperados.

