Trump conversa com Putin nesta terça (18) em busca de acordo por cessar-fogo na Ucrânia Fala Brasil|Do R7 18/03/2025 - 11h20 (Atualizado em 18/03/2025 - 12h10 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, conversa por telefone com o presidente da Rússia, Vladimir Putin. Esta é a segunda ligação entre os líderes desde o retorno de Trump à Casa Branca. A conversa busca um acordo de cessar-fogo no conflito na Ucrânia. Donald Trump disse que, nessa ligação, entre os assuntos discutidos, estarão a divisão dos territórios ucranianos e as usinas nucleares do leste europeu.

Nosso Whatsapp: https://falabrasil.r7.com/whatsapp

Inscreva-se no canal Fala Brasil: http://r7.com/ZOTL

Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

‌



Instagram: https://www.instagram.com/fala_brasil/

TikTok: https://www.tiktok.com/@falabrasil

‌



Threads: https://www.threads.net/@falabrasil

Facebook: https://www.facebook.com/falabrasil/

‌



Site oficial: https://recordtv.r7.com/fala-brasil

#FalaBrasil #MarianaGodoy #EduardoRibeiro