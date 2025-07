Trump sanciona projeto de lei no Dia da Independência dos EUA Projeto aprovado prevê cortes em áreas sociais e aumento de gastos com defesa Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 04/07/2025 - 12h28 (Atualizado em 04/07/2025 - 12h28 ) twitter

Trump vai sancionar o 'grande e belo projeto de lei' no Dia da Independência dos EUA

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sancionará um projeto de lei aprovado pelo Congresso durante as celebrações do Dia da Independência. A medida amplia despesas com defesa e segurança de fronteiras e propõe cortes em setores como educação, energia limpa e saúde.

A votação no Congresso foi marcada por uma disputa acirrada, resultando em 218 votos a favor e 214 contra. Um dos destaques foi o longo discurso de nove horas feito pelo líder da oposição na Câmara. A assinatura do projeto está programada para acontecer às 17h no horário local, com aviões militares sobrevoando a Casa Branca.

