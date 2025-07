Trump visita Texas após inundações deixarem mais de cem mortos Catástrofe no Texas resulta em dezenas de mortes e desaparecimentos Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 11/07/2025 - 13h15 (Atualizado em 11/07/2025 - 13h15 ) twitter

Trump vai ao Texas para avaliar impacto da catástrofe que já matou 121 pessoas

As inundações no Texas, Estados Unidos, causaram a morte de 121 pessoas e deixaram 160 desaparecidas. As equipes de resgate continuam as buscas pelos desaparecidos.

Na área mais afetada, autoridades locais não instalaram sirenes devido à falta de verbas públicas. O presidente Donald Trump visitará a região para avaliar os danos causados pela catástrofe.

