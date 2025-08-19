Vacina experimental oferece esperança contra câncer de intestino e pâncreas
Estudo clínico revela potencial para reduzir recidivas em tratamentos complexos
Pesquisadores norte-americanos divulgaram uma vacina experimental promissora contra o retorno do câncer em pacientes com tumores no intestino e no pâncreas. O estudo revelou que a vacina induz a produção de células do sistema imunológico em 84% dos pacientes, combatendo mutações específicas.
A vacina funciona injetando anticorpos que se ligam à albumina no sangue, estimulando o sistema imunológico do paciente a atacar tumores residuais de forma precisa.
Além disso, em 24% dos casos, os marcadores tumorais desapareceram completamente, reduzindo significativamente a chance de recidivas. Para pacientes como Luzia, que enfrentaram tratamentos longos e difíceis, esta descoberta representa uma nova esperança.
