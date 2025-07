Vandalismo em ônibus atinge níveis alarmantes em São Paulo Quase 800 veículos atacados; polícia intensifica operações em áreas críticas Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 17/07/2025 - 14h06 (Atualizado em 17/07/2025 - 14h06 ) twitter

Passa de 800 o número de ônibus depredados em SP

Os ataques a ônibus em São Paulo continuam, com um recente caso de vandalismo em São Caetano do Sul. Um veículo foi apedrejado à noite, obrigando passageiros a esperar outro transporte. A polícia reforçou operações nas avenidas Sapopemba, Cupecê e na rodovia Raposo Tavares devido ao alto fluxo de veículos.

Este ano, quase 800 ônibus foram vandalizados na capital paulista. As autoridades suspeitam que disputas entre empresas de transporte possam estar por trás dos ataques. Recentemente, contratos com duas viações foram rescindidos por suspeitas de ligação com facções criminosas.

Oito pessoas foram presas e cinco adolescentes apreendidos durante investigações dos ataques, sendo indiciados por tentativa de homicídio. Entre os feridos está uma criança de dez anos atingida por estilhaços de vidro, cujo sonho de ser motorista foi abalado pelo trauma do incidente.

