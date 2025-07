Velório de Juliana Marins acontece em Niterói nesta sexta (4) Evento em homenagem à jovem será aberto ao público e reservado para familiares Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 04/07/2025 - 12h44 (Atualizado em 04/07/2025 - 12h44 ) twitter

Velório de Juliana Marins acontece nesta sexta (4) em Niterói

O corpo de Juliana Marins será velado nesta sexta-feira em Niterói, Rio de Janeiro, sua cidade natal. A cerimônia será dividida em duas partes: uma aberta ao público e outra exclusiva para familiares e amigos. Essa divisão atende a um pedido da família para garantir privacidade durante esse momento difícil.

Juliana morreu após cair durante uma trilha no Monte Rinjani, na Indonésia, no dia 21 de junho. As condições climáticas adversas dificultaram as buscas, resultando na localização de seu corpo quatro dias após o acidente, a aproximadamente 600 metros abaixo da trilha.

O corpo chegou ao Brasil na quarta-feira para uma nova autópsia solicitada pela família. O laudo preliminar dessa autópsia deve ser divulgado na próxima semana e pode trazer esclarecimentos adicionais sobre a causa da morte, inicialmente atribuída a uma hemorragia interna que ocorreu cerca de 20 minutos após a queda.

