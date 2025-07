Caminhão carregado de leite tomba em rodovia no Rio Grande do Sul

Um caminhão carregado de leite tombou ao tentar fazer uma curva em uma rodovia no Rio Grande do Sul. O veículo atingiu dois carros que seguiam na direção oposta. Um pai e sua filha ficaram feridos e foram levados ao hospital; a criança sofreu um corte na cabeça e fraturou a mandíbula. Todos os motoristas envolvidos realizaram o teste de bafômetro com resultado negativo.



