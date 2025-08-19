Veranico eleva temperaturas no Brasil e aumenta riscos
Calor fora de época no inverno traz preocupações com saúde e incêndios
LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
O fenômeno do veranico está elevando as temperaturas em várias regiões do Brasil após dias frios, trazendo calor acima da média e tempo seco. No centro-oeste, os termômetros podem atingir até 40 graus. Em São Paulo, o Centro de Gerenciamento de Emergências da Defesa Civil alerta para riscos de incêndios devido à combinação de calor intenso e baixa umidade.
A população deve tomar cuidado com atividades ao ar livre que possam provocar incêndios, como queimar lixo ou descartar cigarros acesos perto de matas e rodovias. Em São Paulo, espera-se que as temperaturas alcancem 30 graus entre quarta-feira e sábado, com a sexta-feira sendo o dia mais quente.
Além dos riscos de incêndios, há preocupações com a saúde devido ao calor intenso e à baixa umidade, que podem agravar problemas respiratórios. Especialistas recomendam manter-se hidratado e garantir ambientes internos bem ventilados e livres de pó para minimizar os efeitos adversos do clima seco.
O que é o veranico e como ele está afetando o Brasil atualmente?
O veranico é um fenômeno que eleva as temperaturas em várias regiões do Brasil, trazendo calor acima da média e tempo seco após dias frios. No centro-oeste, os termômetros podem registrar até 40 graus.
Quais são os riscos associados ao aumento das temperaturas em São Paulo?
Em São Paulo, a Defesa Civil alertou para riscos de incêndios devido à combinação de calor intenso e baixa umidade. A população deve evitar atividades ao ar livre que possam provocar incêndios, como queimar lixo ou descartar cigarros acesos perto de matas e rodovias.
Qual a previsão de temperaturas para São Paulo nos próximos dias?
As temperaturas em São Paulo devem alcançar 30 graus entre quarta-feira e sábado, sendo a sexta-feira o dia mais quente.
Quais recomendações os especialistas dão para minimizar os efeitos do calor intenso?
Especialistas recomendam que a população mantenha-se hidratada e que os ambientes internos sejam bem ventilados e livres de pó, a fim de minimizar os efeitos adversos do clima seco e prevenir problemas respiratórios.
Veja também
Os suspeitos alegam que Giovana usou drogas antes de morrer
Fala Brasil playlist
1/20
O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!