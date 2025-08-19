Veranico eleva temperaturas no Brasil e aumenta riscos Calor fora de época no inverno traz preocupações com saúde e incêndios Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 19/08/2025 - 12h31 (Atualizado em 19/08/2025 - 12h31 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Veranico eleva temperaturas em várias regiões do Brasil, com calor acima da média.

Centros de emergência alertam para riscos de incêndios em São Paulo devido ao calor intenso e baixa umidade.

Temperaturas em SP podem chegar a 30 graus entre quarta e sábado, com maior calor na sexta-feira.

Especialistas incentivam a hidratação e ventilação adequada em ambientes internos para cuidar da saúde.

O fenômeno do veranico está elevando as temperaturas em várias regiões do Brasil após dias frios, trazendo calor acima da média e tempo seco. No centro-oeste, os termômetros podem atingir até 40 graus. Em São Paulo, o Centro de Gerenciamento de Emergências da Defesa Civil alerta para riscos de incêndios devido à combinação de calor intenso e baixa umidade.

A população deve tomar cuidado com atividades ao ar livre que possam provocar incêndios, como queimar lixo ou descartar cigarros acesos perto de matas e rodovias. Em São Paulo, espera-se que as temperaturas alcancem 30 graus entre quarta-feira e sábado, com a sexta-feira sendo o dia mais quente.

Além dos riscos de incêndios, há preocupações com a saúde devido ao calor intenso e à baixa umidade, que podem agravar problemas respiratórios. Especialistas recomendam manter-se hidratado e garantir ambientes internos bem ventilados e livres de pó para minimizar os efeitos adversos do clima seco.

O que é o veranico e como ele está afetando o Brasil atualmente?

O veranico é um fenômeno que eleva as temperaturas em várias regiões do Brasil, trazendo calor acima da média e tempo seco após dias frios. No centro-oeste, os termômetros podem registrar até 40 graus.

Quais são os riscos associados ao aumento das temperaturas em São Paulo?

Em São Paulo, a Defesa Civil alertou para riscos de incêndios devido à combinação de calor intenso e baixa umidade. A população deve evitar atividades ao ar livre que possam provocar incêndios, como queimar lixo ou descartar cigarros acesos perto de matas e rodovias.

Qual a previsão de temperaturas para São Paulo nos próximos dias?

As temperaturas em São Paulo devem alcançar 30 graus entre quarta-feira e sábado, sendo a sexta-feira o dia mais quente.

Quais recomendações os especialistas dão para minimizar os efeitos do calor intenso?

Especialistas recomendam que a população mantenha-se hidratada e que os ambientes internos sejam bem ventilados e livres de pó, a fim de minimizar os efeitos adversos do clima seco e prevenir problemas respiratórios.

