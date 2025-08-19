Logo R7.com
Veranico eleva temperaturas no Brasil e aumenta riscos

Calor fora de época no inverno traz preocupações com saúde e incêndios

Fala Brasil


  • Veranico eleva temperaturas em várias regiões do Brasil, com calor acima da média.
  • Centros de emergência alertam para riscos de incêndios em São Paulo devido ao calor intenso e baixa umidade.
  • Temperaturas em SP podem chegar a 30 graus entre quarta e sábado, com maior calor na sexta-feira.
  • Especialistas incentivam a hidratação e ventilação adequada em ambientes internos para cuidar da saúde.

 

O fenômeno do veranico está elevando as temperaturas em várias regiões do Brasil após dias frios, trazendo calor acima da média e tempo seco. No centro-oeste, os termômetros podem atingir até 40 graus. Em São Paulo, o Centro de Gerenciamento de Emergências da Defesa Civil alerta para riscos de incêndios devido à combinação de calor intenso e baixa umidade.

A população deve tomar cuidado com atividades ao ar livre que possam provocar incêndios, como queimar lixo ou descartar cigarros acesos perto de matas e rodovias. Em São Paulo, espera-se que as temperaturas alcancem 30 graus entre quarta-feira e sábado, com a sexta-feira sendo o dia mais quente.

Além dos riscos de incêndios, há preocupações com a saúde devido ao calor intenso e à baixa umidade, que podem agravar problemas respiratórios. Especialistas recomendam manter-se hidratado e garantir ambientes internos bem ventilados e livres de pó para minimizar os efeitos adversos do clima seco.

O que é o veranico e como ele está afetando o Brasil atualmente?

O veranico é um fenômeno que eleva as temperaturas em várias regiões do Brasil, trazendo calor acima da média e tempo seco após dias frios. No centro-oeste, os termômetros podem registrar até 40 graus.


Quais são os riscos associados ao aumento das temperaturas em São Paulo?

Em São Paulo, a Defesa Civil alertou para riscos de incêndios devido à combinação de calor intenso e baixa umidade. A população deve evitar atividades ao ar livre que possam provocar incêndios, como queimar lixo ou descartar cigarros acesos perto de matas e rodovias.

Qual a previsão de temperaturas para São Paulo nos próximos dias?

As temperaturas em São Paulo devem alcançar 30 graus entre quarta-feira e sábado, sendo a sexta-feira o dia mais quente.


Quais recomendações os especialistas dão para minimizar os efeitos do calor intenso?

Especialistas recomendam que a população mantenha-se hidratada e que os ambientes internos sejam bem ventilados e livres de pó, a fim de minimizar os efeitos adversos do clima seco e prevenir problemas respiratórios.

