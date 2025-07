Vídeo mostra motorista transportando árvore em carro em Pernambuco Conduta pode ser infração grave segundo legislação de trânsito Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 02/07/2025 - 14h18 (Atualizado em 02/07/2025 - 14h18 ) twitter

Motorista é flagrado transportando árvore dentro de carro em Jaboatão dos Guararapes (PE)

Um motorista foi flagrado transportando uma árvore de grandes dimensões dentro de seu carro em Jaboatão dos Guararapes, Pernambuco. A árvore ocupava todo o espaço do veículo, com suas folhas ameaçando a segurança de motociclistas e pedestres.

O Código de Trânsito Brasileiro classifica como infração grave o transporte de objetos soltos dentro do automóvel. Esse tipo de transporte pode obstruir a visão do motorista e representa perigo tanto para quem está dentro do carro quanto para terceiros que circulam pelas vias públicas.

Assista ao vídeo - Motorista é flagrado transportando árvore dentro de carro em Jaboatão dos Guararapes (PE)

