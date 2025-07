Ministério Público de Goiás denuncia filhos que internaram pai milionário à força

O Ministério Público de Goiás denunciou os filhos do empresário multimilionário Ernesto Filho por sequestro e cárcere privado, alegando que forçaram sua internação em uma clínica psiquiátrica usando laudos irregulares. Ernesto, de 66 anos, possui um patrimônio avaliado em mais de R$ 800 milhões e foi diagnosticado com bipolaridade. Em resposta, a defesa dos filhos declarou que sempre buscaram cuidar do pai. O caso segue em investigação, com a audiência de instrução e julgamento ainda a ser realizada.



