50 x 1: Álvaro Garnero explora Caruaru (PE) e a riqueza do artesanato nordestino

Álvaro Garnero viaja para Caruaru, em Pernambuco, onde explora uma das maiores feiras ao ar livre da América Latina. Com 400 mil habitantes, a cidade é a mais populosa do interior pernambucano. O destaque vai para o trabalho artesanal de Mestre Vitalino, que criou figuras representando cenas do cotidiano nordestino em barro. O legado do mestre perdura, influenciando mais de 800 famílias que vivem dessa arte.



