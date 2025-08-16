50 x 1: Álvaro Garnero explora gastronômica chilena
O apresentador visitou Santiago e provou a centolla, um caranguejo gigante
Álvaro Garnero explora Santiago, a capital do Chile, começando pela histórica Praça de Armas, onde o país foi fundado em 1541. Ele visita a Praça da Moeda e aprecia a Troca de Guardas. No Mercado Central, eleito um dos melhores do mundo, Álvaro conhece a cultura local e saboreia a centolla, um caranguejo gigante, interagindo com comerciantes sobre os sabores chilenos. Confira!
