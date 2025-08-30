A Escrava Isaura volta à tela da RECORD em versão modernizada com uso de inteligência artificial

A partir da próxima segunda-feira (1º), às 15h30, a novela A Escrava Isaura volta à tela da RECORD . A reprise celebra os 150 anos do livro homônimo de Bernardo Guimarães e traz melhorias significativas na imagem e som para atender aos padrões atuais de televisão. Recursos como inteligência artificial foram usados para restaurar detalhes técnicos da produção.

Originalmente exibida pela primeira vez em 2004 pela RECORD, a novela narra a história emocionante de uma jovem escrava que luta por liberdade no Brasil escravagista. A trama aborda questões históricas importantes sobre o racismo e o processo abolicionista no país. Com sua protagonista sendo filha de uma mulher negra e um homem branco, a obra utiliza essa dualidade racial para evidenciar preconceitos enraizados.

O retorno desta novela não é apenas um tributo ao clássico literário; também representa um esforço tecnológico significativo por parte da emissora. O formato agora é widescreen (16x9), proporcionando uma experiência visual mais imersiva. Além disso, o áudio foi remasterizado para oferecer maior clareza sonora.

"A Escrava Isaura conquistou sucesso nacional e internacional desde sua estreia inicial na televisão brasileira até suas exibições em diversos países ao redor do mundo. Esta nova versão promete emocionar tanto antigos fãs quanto novos telespectadores com suas atualizações técnicas inovadoras.

aqui!