‘A gente está aqui sem nem entender o porquê’, diz Hytalo Santos durante audiência de custódia

Hytalo Santos e Israel Vicente tiveram a prisão mantida durante uma audiência de custódia em São Paulo . Durante a audiência, Hytalo expressou sua confusão sobre os motivos da detenção. A defesa pediu pela liberdade deles ou pela permanência em São Paulo, mas o juiz esclareceu que a decisão será da Justiça da Paraíba. Os dois foram presos com oito celulares e são investigados por tráfico de pessoas, exploração sexual e trabalho infantil.



