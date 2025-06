Acareação entre Mauro Cid e Braga Netto acontece nesta terça (24) em Brasília

Nesta terça (24) acontece uma acareação entre Mauro Cid e Braga Netto. A ação é conduzida pelo relator ministro Alexandre de Moraes e visa esclarecer contradições nos interrogatórios relacionados a um suposto plano de golpe que buscava manter Jair Bolsonaro no poder após as eleições de 2022.



