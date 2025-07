Acidente entre carreta e ônibus deixa cinco mortos em Goiás

Um acidente entre uma carreta e dois ônibus resultou na morte de cinco universitários em uma rodovia federal no interior de Goiás. Os veículos transportavam estudantes da Universidade Federal do Pará a um congresso da União Nacional dos Estudantes em Goiânia. Equipes da Polícia Rodoviária Federal, Corpo de Bombeiros e SAMU atenderam as vítimas. As causas do acidente estão sob investigação.



