Acidente grave entre caminhão e ônibus deixa 12 mortos em São Paulo

Um grave acidente na rodovia Waldir Canevari, entre São José da Bela Vista e Nuporanga, interior paulista, deixou 12 mortos, na noite da última quinta (20). Um caminhão atingiu um ônibus que transportava 29 estudantes universitários. O motorista do caminhão tentou fugir após o impacto e foi preso. 18 vítimas sobreviveram; três estão em estado grave. A perícia está no local e a estrada já foi liberada para tráfego.



