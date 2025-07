Acidente inusitado: motorista perde controle do carro e colide com bicicletas e outro veículo em MG

Um acidente ocorreu em Unaí, Minas Gerais. O motorista de um carro tentou manobrar para evitar atingir bicicletas elétricas paradas. Ele perdeu o controle do veículo e colidiu com as bicicletas, atingindo também um carro que passava no momento. O segundo carro foi parar na calçada. A PM informou que o condutor não possui carteira de habilitação e confundiu os pedais ao engatar a marcha ré. Por sorte, ninguém ficou ferido.



