Acidente no Elevador da Glória deixa 17 mortos e 23 feridos em Lisboa

Um grave acidente envolvendo o Elevador da Glória, uma das atrações turísticas mais conhecidas de Lisboa, resultou na morte de pelo menos 17 pessoas e deixou outras 23 feridas. O incidente ocorreu próximo à principal avenida da cidade quando o elétrico saiu dos trilhos e colidiu contra um edifício após realizar uma curva.

Testemunhas relataram que o bondinho estava em alta velocidade antes do impacto. A imprensa local sugere que a causa pode ter sido o rompimento de um cabo que conecta os dois veículos dessa linha ou uma falha nas travas do sistema. Apesar disso, a empresa responsável pela operação afirmou que todos os protocolos foram seguidos corretamente.