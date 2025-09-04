Acidente no Elevador da Glória deixa 17 mortos e 23 feridos em Lisboa
Tragédia com bondinho turístico resulta em dezenas de vítimas na capital portuguesa
Um grave acidente envolvendo o Elevador da Glória, uma das atrações turísticas mais conhecidas de Lisboa, resultou na morte de pelo menos 17 pessoas e deixou outras 23 feridas. O incidente ocorreu próximo à principal avenida da cidade quando o elétrico saiu dos trilhos e colidiu contra um edifício após realizar uma curva.
Testemunhas relataram que o bondinho estava em alta velocidade antes do impacto. A imprensa local sugere que a causa pode ter sido o rompimento de um cabo que conecta os dois veículos dessa linha ou uma falha nas travas do sistema. Apesar disso, a empresa responsável pela operação afirmou que todos os protocolos foram seguidos corretamente.
O Elevador da Glória opera desde 1885 e é um ponto turístico importante para a capital portuguesa, transportando cerca de três milhões de passageiros anualmente conforme dados fornecidos pela prefeitura.
