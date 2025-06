Aeronave sai da pista após pouso no Aeroporto de Boston, nos EUA

Após pousar no Aeroporto Internacional de Boston, uma aeronave vinda de Chicago saiu da pista e foi parar em uma área de grama. Não houve feridos, e todos os passageiros desembarcaram em segurança pelas escadas, sendo levados de ônibus ao terminal. A companhia aérea anunciou que irá investigar o incidente em conjunto com as autoridades.



