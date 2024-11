Agenda cultural: confira a programação para curtir o fim de semana

O espetáculo "Ray - Você Não Me Conhece", estreia em São Paulo. Inspirado no livro escrito pelo filho de Ray Charles, a montagem conta a história de vida de um dos maiores pianistas e cantores da história. Também em São Paulo, tem o show de Luciana Mello, filha de Jair Rodrigues. Ela assume o posto de herdeira do samba e traz muita música de qualidade. Veja a agenda completa!