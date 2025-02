Agente de saúde é cercada e atacada por cães em Feira de Santana (BA)

Uma agente de saúde foi cercada e atacada por seis cachorros no meio da rua. A mulher, de 54 anos, estava voltando para a casa quando foi surpreendida pelos animais. Como a rua estava vazia, ela demorou para receber ajuda, mesmo gritando por socorro. Um motoboy e um casal conseguiram afastar os cães. Ela sofreu mordidas em várias partes do corpo, incluindo pernas, braços e mãos. Depois do ataque, ela foi ao hospital para receber medicação e vacina contra a raiva. O caso aconteceu em Feira de Santana, na Bahia.



