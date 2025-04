Agentes da Guarda Civil são flagrados em abordagem violenta em Diadema, ABC paulista

Em Diadema, uma abordagem da Guarda Civil Municipal foi registrada por moradores. Dois jovens foram abordados, um sentou no chão enquanto o outro foi detido com força por três guardas. Um dos agentes aplicou uma chave cervical, conhecida como "mata leão", proibida nas forças policiais. A mãe de um dos rapazes tentou intervir, mas foi contida. A prefeitura de Diadema afirmou que os jovens suspeitos tinham características relatadas por testemunhas e esclareceu que não houve violência contra a mãe do suspeito. Um processo interno investiga a conduta dos agentes.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!