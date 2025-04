Alpinista de 50 anos é resgatado após acidente em montanha na Espanha

Um alpinista de 50 anos foi resgatado na Espanha após perder o equilíbrio durante uma manobra de rapel e bater contra a rocha, resultando em uma fratura na costela. Sem condições de prosseguir com a atividade, ele acionou o serviço de resgate. Um helicóptero do Corpo de Bombeiros foi enviado ao local e transportou a vítima para um hospital.



