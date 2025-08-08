Ameaça de bomba em avião com 170 passageiros provoca pouso de emergência

Uma ameaça de bomba foi encontrada dentro de um avião com 170 passageiros durante o voo que partiu de São Luís (MA) e tinha como destino Campinas (SP). O piloto declarou situação de risco e fez um pouso emergencial no Aeroporto Internacional de Brasília . A aeronave foi inspecionada pela Polícia Federal, que não encontrou explosivos. As investigações sobre a autoria da ameaça estão em andamento e os passageiros prestaram depoimento antes da continuação da viagem.



