Amigos e fãs se reúnem em frente ao presídio Bangu 3 para protestar contra a prisão de Oruam

Amigos e fãs de Oruam protestaram em frente ao presídio Bangu 3, na zona oeste do Rio de Janeiro, pedindo a liberdade do cantor. Vídeos mostram a presença de MC Poze do Rodo entre os manifestantes. O presídio abriga membros do Comando Vermelho. Oruam responde por sete crimes e segue detido no Rio.



