Apagão em Guarulhos coincide com chegada dos Los Angeles Chargers

Quatro voos atrasam devido a queda de energia durante chegada do time

Fala Brasil|Do R7

Um apagão nos terminais do Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, gerou atrasos em quatro voos. O incidente ocorreu enquanto o time de futebol americano Los Angeles Chargers chegava ao Brasil para um jogo em São Paulo. Segundo a concessionária do aeroporto, a queda de energia ocorreu durante uma manutenção programada e o sistema já foi restabelecido.

