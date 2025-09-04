Apagão em Guarulhos coincide com chegada dos Los Angeles Chargers

Um apagão nos terminais do Aeroporto Internacional de São Paulo , em Guarulhos, gerou atrasos em quatro voos. O incidente ocorreu enquanto o time de futebol americano Los Angeles Chargers chegava ao Brasil para um jogo em São Paulo. Segundo a concessionária do aeroporto, a queda de energia ocorreu durante uma manutenção programada e o sistema já foi restabelecido.



