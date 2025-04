Após dificuldades, Paulinho Vilhena fala sobre transplante capilar e autoestima com novo visual

O ator Paulinho Vilhena enfrentou desafios com a calvície, afetando sua autoestima a ponto de evitar espelhos. Após três cirurgias falhas, ele encontrou sucesso com uma nova técnica. Agora, ele exibe com orgulho seu novo visual. Especialistas ressaltam que a alopecia é frequentemente genética e enfatizam a importância de escolher tratamentos de forma segura, consultando vários profissionais.



