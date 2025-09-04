Após mudança na regra de importação, jovem enfrenta burocracia para acessar remédio de alto custo
Medicamento que custa R$ 240 mil, essencial para Maria Vitória, está retido em Guarulhos
Maria Vitória, de 20 anos, sofre de uma doença rara e aguarda a liberação de um medicamento importado que está retido no aeroporto internacional de Guarulhos, na Grande São Paulo. A jovem, do interior da Bahia, sofre de miastenia gravis, uma doença rara que afeta a musculatura. O remédio, Ravulizumab, é vital para sua rotina normal.
Antes, medicamentos eram liberados rapidamente com o CPF do paciente, mas agora exigem o CNPJ das operadoras de saúde, causando atrasos. Com um custo de R$ 240 mil por frasco, a aquisição direta é inviável para a família.
Sem previsão para seu próximo tratamento, agendado para 10 de setembro, Maria Vitória apela à Anvisa.
