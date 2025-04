Arquiteto é assassinado ao tentar impedir assalto na zona oeste de São Paulo

O arquiteto Jefferson Dias Aguiar, de 43 anos, foi assassinado após tentar ajudar uma mulher durante um assalto na zona oeste de São Paulo . A vítima foi abordada por um criminoso armado, que fugiu com seu celular. Jefferson, ao perceber a fuga, avançou com seu carro e atropelou o assaltante. O ladrão se levantou e disparou contra o arquiteto, que não resistiu aos ferimentos.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!