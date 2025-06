Assalto Inusitado: ladrão promete devolver celular após roubo

Nesta semana, um homem invadiu uma loja de roupas e levou cerca de R$ 80 do caixa, prometendo devolver o celular da funcionária, mas não cumpriu. A jovem de 22 anos, que estava sozinha, ficou com medo da abordagem. Especialista afirma que o assaltante agiu sem estar armado para intimidar a vítima. O assaltante já havia roubado duas mulheres antes. A vítima registrou boletim de ocorrência, e o celular foi devolvido por outros criminosos que receberam o aparelho após o roubo.



