Assessor do deputado Felipe Ravis é executado em condomínio de luxo no Rio

Marcelo Matos da Conceição, de 42 anos, foi executado ao entrar em seu carro em um condomínio no Rio de Janeiro , nesta sexta (30). O local do crime ainda possui marcas de disparos no portão. Marcelo, que era assessor do deputado estadual Felipe Ravis, recebeu uma ligação antes de descer para encontrar alguém, conforme informou sua namorada.



