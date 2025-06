Ataque russo em Kharkiv deixa três mortos e mais de 60 feridos

Um novo ataque russo à cidade de Kharkiv, na Ucrânia , resultou em pelo menos três mortes e mais de 60 feridos, incluindo nove crianças. O bombardeio causou incêndios, destruiu apartamentos e danificou um terminal de ônibus. Além disso, veículos, comércios e áreas infantis foram atingidos. As autoridades continuam atualizando as informações conforme os resgates avançam.



