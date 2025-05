Ator Daniel Erthal tem carrinho de bebidas furtado no Rio

O ator Daniel Erthal, conhecido por vender bebidas nas ruas do Rio de Janeiro , se tornou alvo de furto. Seu carrinho estilizado, avaliado em mais de R$ 25 mil, foi levado enquanto estava estacionado em frente ao bar que possui em Botafogo. Imagens de câmeras de segurança capturaram a ação do criminoso, que derrubou o barco que cobria o equipamento. A polícia já identificou o suspeito, e Daniel busca recuperar o carrinho, que é essencial para suas vendas.



