Ator Mauricio Silveira está em coma induzido após cirurgia para retirada de tumor no intestino

O ator Mauricio Silveira está em coma induzido após uma cirurgia para a retirada de um tumor no intestino. A família informou que ele teve uma complicação no pós-operatório que exigiu nova intervenção cirúrgica. O estado do ator é considerado delicado e ele está sendo mantido sedado para tratar uma infecção.



