Ator Timothée Chalamet aparece de surpresa em competição para escolher seu melhor sósia

O ator Timothée Chalamet apareceu de surpresa em uma competição que escolhia o seu melhor sósia em Nova York (EUA) e levou os participantes à loucura. O vencedor da competição foi Miles Michell, um estudante de 21 anos que recebeu um troféu e US$ 50. Ele declarou que planeja gastar o dinheiro em doces. Timothée Chalamet é um ator americano de 28 anos com ascendência francesa, conhecido por seu trabalho no cinema e já foi indicado ao Oscar.