Autoridades confirmam mais de 20 mortes após terremoto em Mianmar e Tailândia; número deve subir

Um forte terremoto atingiu o sudeste asiático esta sexta-feira (28) e deixou vários mortos. Em Mianmar, epicentro do abalo sísmico, autoridades dizem que há mais de 20 mortes. Em Bancoc, capital tailandesa, são três as vítimas confirmadas, mas dezenas de operários de um prédio que estava em construção e desabou se encontram soterrados. O tremor também foi sentido na China.



