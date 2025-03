Autorizado pela Justiça, Maicol não vai participar da reconstituição da morte da jovem Vitória

A justiça decidiu que MaicolAntônio Salles não precisa participar da reconstituição do assassinato da jovem Vitória, respeitando o direito de não se autoincriminar. A saída do CDP 2 de Guarulhos foi autorizada para 10 de abril, data da reconstituição. A defesa alega que Maicol sofreu tortura psicológica na delegacia de Cajamar, o que o levou a dar detalhes inverídicos do crime. Maicol ainda será submetido a um exame psiquiátrico conforme determinado pela Justiça.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!