Avião com 242 pessoas a bordo cai na Índia; veja momento da queda

Um avião com 242 pessoas a bordo caiu, na manhã desta quinta (12), na Índia. A aeronave da Air Índia partiu da cidade de Ahmedabad, no interior do país, e seguia para o Aeroporto de Gatwick, em Londres. A bordo do avião havia 230 passageiros, dois pilotos e 10 tripulantes na cabine. Segundo um representante da polícia indiana, o boeing 787 dreamliner se chocou contra um prédio que servia de alojamento para médicos. Isso aconteceu em uma área residencial pouco depois da decolagem. A região foi totalmente isolada pelas autoridades. Estradas estão fechadas, e equipes de emergência trabalham no local.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!