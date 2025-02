Um avião com meia tonelada de drogas fez um pouso forçado na floresta amazônica após ser interceptado pela Força Aérea Brasileira. A aeronave, vinda do Peru, foi acompanhada por três unidades da FAB, que ordenaram o pouso após a entrada no espaço aéreo brasileiro. Os pilotos aterrissaram forçadamente, incendiaram o bimotor e fugiram; a droga foi destruída pelas chamas.