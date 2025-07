Avião com quase 50 passageiros cai na Rússia; não há sobreviventes

Um avião com quase 50 passageiros caiu na Rússia . Não há relatos de sobreviventes. A aeronave fazia uma rota comercial local e desapareceu dos radares na cidade de Amur. Os destroços da aeronave foram encontrados em uma área de mata a 15 quilômetros do aeroporto de destino. O número total de passageiros está sendo verificado pelas autoridades russas. Havia pouca visibilidade no momento da queda.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!