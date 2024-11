Avião de carga cai perto do aeroporto da Lituânia, deixando um morto e três feridos

Uma pessoa morreu e três ficaram feridas após a queda de um avião de carga próximo ao principal aeroporto da Lituânia, na Europa. O incidente foi registrado por câmeras de segurança. O avião deslizou pelo chão e colidiu com uma casa. Ele vinha da Alemanha. As 12 pessoas na residência conseguiram escapar sem ferimentos. A causa do acidente está sob investigação.