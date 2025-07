Avião solta fumaça escura e tem decolagem interrompida em Guarulhos

Um avião que se preparava para decolar do Aeroporto Internacional de Guarulhos, Grande São Paulo, apresentou uma pane técnica enquanto atingia mais de 200 km por hora. A falha gerou fumaça preta em uma turbina, interrompendo a decolagem e cancelando o voo com destino a Recife. A falha ocorreu por volta das 12h40 desta terça-feira (29). Passageiros reclamaram da falta de informações durante horas no avião e foram, posteriormente, reacomodados em novos voos a partir do Aeroporto de Congonhas. Apesar do transtorno, ninguém se feriu.



