Avó registra momento em que é assaltada durante passeio com neto no Recife (PE)

Uma avó foi assaltada enquanto passeava com seu neto no Recife (PE). O incidente ocorreu quando ela retornava de um parque e teve sua aliança exigida sob ameaça. A cena foi capturada pela câmera do celular da vítima, que estava ligada para registrar o passeio familiar.

Durante o roubo, o criminoso abordou a mulher pedindo insistentemente que entregasse sua aliança sob ameaça de violência. Após conseguir o objeto desejado, ele deixou o local rapidamente. Apesar do susto e das ameaças sofridas pela avó durante a ação criminosa, não houve registro formal do crime junto às autoridades policiais.



