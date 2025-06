Bahia Farm Show 2025 movimenta o agronegócio com inovação e negócios bilionários

A cidade de Luís Eduardo Magalhães, no oeste da Bahia, recebeu a 19ª edição da Bahia Farm Show. Considerada uma das maiores feiras de tecnologia agrícola e negócios do país, o evento reuniu mais de 100 mil pessoas e teve como tema "Agro Inteligente, Futuro Sustentável". A feira se destacou pelas tecnologias de ponta, como a aeronave de pulverização 100% autônoma e pelas oportunidades de negócios, com expectativa de superar os R$ 10,9 bilhões movimentados em 2024.



