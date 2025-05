Batata mais cara, cenoura mais barata: consumidores adaptam receitas aos preços dos alimentos

Os consumidores notam variações nos preços dos alimentos, com a batata mais cara e a cenoura ficando mais barata. Segundo o IBGE, o IPCA registrou um aumento de 0,43% em abril, influenciado por medicamentos e alimentação. A alimentação em domicílio teve a maior alta, chegando a 0,83%. Consumidores destacam a importância de pesquisar preços para equilibrar as compras, mesmo que isso signifique adaptar receitas aos ingredientes mais acessíveis.



